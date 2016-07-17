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aramalar 1 hafta ücretsiz

ARAMALAR 1 HAFTA ÜCRETSİZ

Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrasında telekomünikasyon şirketlerinden önlem açıklamaları geldi.

Tarih : 17 Temmuz 2016, 17:52
Puan Ver : Aramalar 1 Hafta Ücretsiz(5/10)6


 Türk Telekom bir hafta boyunca ev telefonlarından 3 bin dakika ücretsiz arama yapılabileceğini duyurdu. Büyük cep telefonu operatörlerinden de ücretsiz uygulama açıklamaları yapıldı.



Türk Telekom, kesintisiz hizmet için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.



Şirketten yazılı olarak geçen açıklamada, şunlar denildi:



-Mobil hatlı müşterilerimizin kullanımı için ücretsiz dakika ve internet yüklemesi



-Tüm Türkiye'ye Türk Telekom Wi-Fi noktalarında 1 hafta boyunca ücretsiz internet kullanımı



-Tüm Türkiye'de 1 hafta boyunca ankesörlü telefondan şehiriçi ve şehirlerarası aramalarda ilk 5 dakika ücretsiz konuşma



-Tüm Türkiye'de ev telefonu kullanan bireysel müşterilerimize 1 hafta boyunca şehir içi ve şehirlerarası 3 bin dakika ücretsiz konuşma



-İlave olarak 17 Temmuz Pazar günü tüm Türk Telekom ofisleri müşterilerimiziniletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık olacaktır.



CEP TELEFONLARI OPERATÖRLERİ DE ÖNLEMLER AÇIKLADI



Turkcell, darbe girişimi sırasında Türk halkının kesintisiz iletişiminin sağlanması ve hiçbir hizmetin aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını duyurdu.



Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayıp yakınlarına ulaşabilmeleri için tüm Turkcell'lilere ücretsiz konuşma, SMS ve internet yüklemesi yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Turkcell, haberlere ve resmi duyurulara anında ulaşıp gelişmeleri mobil cihazlardan kesintisiz takip etmek için Turkcell TV+ uygulamasının kullanılabileceği hatırlatıldı.



Vodafone, darbe girişimi sürecinde kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmek üzere tüm önlemleri aldığını bildirdi.



Vodafone'dan yapılan açıklamada, dün gece ülkenin demokratik kurumlarına karşı yapılan dehşet verici saldırıların şiddetle kınandığı belirtildi.








Etiketler: Aramalar  1  Hafta  Ücretsiz    haber

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