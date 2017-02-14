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Aralıkta Cari Açık 4,27 Milyar Dolar Oldu
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aralıkta cari açık 4,27 milyar dolar oldu

ARALIKTA CARİ AÇIK 4,27 MİLYAR DOLAR OLDU

Aralık 2016'da cari açık 4,27 milyar dolar oldu, analist beklentileri 4,50 milyar dolar olması yönündeydi.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:27
Puan Ver : Aralıkta Cari Açık 4,27 Milyar Dolar Oldu(10/10)11


Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 2016'nın aralık ayında 4 milyar 268 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda, 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Geçen yıl aralık ayında cari işlemler açığı 2015'in aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu.



Aralıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon dolar azalarak 4 milyar 213 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon dolar artarak 624 milyon dolar oldu.

Parasal olmayan altın kaleminde, 2015'in aralık ayında 292 milyon dolar tutarında gerçekleşen net ithalat, geçen yılın aralık ayında 1 milyar 264 milyon dolara yükseldi.



 



kaynak:fortuneturkey








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