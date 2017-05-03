ARALIKLI DİŞLERE SAHİP OLANLAR DİKKAT!
Aralıklı dişlerin sadece estetik değil, işlevsel olarak da problem teşkil ettiğini belirten Doç. Dr. Kerem Aras, aralıklı dişlerin çiğneme kuvvetlerine tek başına karşı koyamayarak diş kaybına sebebiyet vereceğini söylüyor.
Aralıklı olan dişler çoğu zaman sadece estetik bir sorun olarak algılansa da, arka planda diş kayıplarına yol açabilecek önemli bir problem. Doç. Dr. Kerem Aras, aralıklı dişlerin estetik bir problem olduğu kadar, işlevsel olarak da önemli bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Aralıklı veya bitişik dişlerin çiğneme kuvveti üzerindeki etkisine işaret eden Doç. Dr. Aras, "Dişlerimizin birbirine değmesi ve aralık olmaması, düzgün sıralanmaları, üzerlerine gelen çiğneme kuvvetlerinin önce komşu dişlere dağılmasına, daha sonra da kemiğe iletilmelerini sağlamaktadır. Böylece kuvvet dağılımı üst seviyede olacağından, dişlerimiz hiç zarar görmeyecektir" diyor.
kaynak:sabah
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