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ARALIK AYINDA EN FAZLA EURO KAZANDIRDI


ARALIK AYINDA EN FAZLA EURO KAZANDIRDI
Tarih : 07 Ocak 2016, 11:10
Puan Ver : Aralık Ayında En Fazla Euro Kazandırdı(5/10)4


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı Aralık ayı 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,28, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,72 oranlarıyla euroda gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 1,96, mevduat faizi yüzde 0,74 ve külçe altın yüzde 0,29 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 8,61 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,82 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 1,41 ve mevduat faizi yüzde 0,20 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi yüzde 9,10, DİBS yüzde 1,36 ve külçe altın yüzde 0,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.








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