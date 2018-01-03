Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz
Sam Allardyce'dan Cenk Tosun Mesaj: 11'de Oynaması Zor
Kayserispor William De Amorim'i 1 Yıllığına Kiraladı
Galatasaray'da Deprem! Ayrılık Resmi Siteden Açıklandı
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor
Diego Costa, Atletico Madrid'e Golle Döndü
Borsa İstanbul'un Piyasa Değeri 2017'de 267 Milyar Lira Arttı
Londra Derbisinde Kazanan Çıkmadı
Şenol Güneş, Yeni Transfer Vida'yı Antremanda Alkışlattı
Apple, 1 Trilyon Dolarlık Şirket Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
İngiliz Devleri Kerem Demirbay'ın Peşinde
Şeyma Subaşı, Herkesin Merak Ettiği Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı
Claudio Taffarel, Galatasaray'a Geri Döndü
Ünlü Yıldız, Bindiği Takside Dehşeti Yaşadı! Önce Taciz, Sonra Dayak
Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki Görüntüleri Şaşkına Çeviriyor
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olaya En Sert Tepki: Ruh Hastası
Müslüm Gürses'in Söylediği, Hiç Bilinmeyen Türküleri Bulundu
Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi! Değeri 1 Ayda 10 Kat Arttı
Motorine Biyodizel Harmanlanması İçin Uygulama Başladı
Ağaoğlu Şaşırttı! Aleyhine Başlatılan Kampanyaya Destek Verdi

Aralık Ayı Enflasyonu Yüzde 0,69 Oldu

ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE 0,69 OLDU

2017 yılının enflasyon rakamları açıklandı. ÜFE aralık ayında yüzde 0,69 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11,92 olarak gerçekleşti.

Tarih : 03 Ocak 2018, 23:00
Puan Ver : Aralık Ayı Enflasyonu Yüzde 0,69 Oldu(7/10)3

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayı ve 2017 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE Aralık ayında 0.69 oldu. 2017 enflasyon rakamı 11.92 oldu.

BEKLENTİNİN BİRAZ ÜZERİNDE GELDİ

Tüketici fiyatlarının aralık ayında yüzde 0.5 gelmesi ve enflasyonun yılı yüzde 11,70 civarında tamamlaması bekleniyordu.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre TÜFE'nin yıl sonunda yüzde 9,5 olacağı öngörülüyordu.

ZAM ŞAMPİYONU PATLICAN OLDU

Aralık 2017'de en yüksek fiyat artışı yüzde 23,10 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,03 ile portakalda oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK 15,47 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.92 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu ise Aralık ayında yüzde 1.37, yıllık bazda yüzde 15.47 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,14 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,47 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,82 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ULAŞTIRMA

Aylık en yüksek artış yüzde 1,69 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde 1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 13,79, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,77, ev eşyası yüzde 12,74 ve sağlık yüzde 11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aralık  Ayı  Enflasyonu  Yüzde  069  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER