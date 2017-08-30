Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti ve sivillerin yaşadığı dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

TOPLU DUADA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Görüntülerde, katliam bölgesinden kaçan bir grup Arakanlı Müslümanın, toplu dua ederken gözyaşlarına boğuldukları dikkat çekiyor.

"AİLEMİ ÖLDÜRÜP BENZİNLE YAKTILAR"

Katiamdan kurtulan bir sivil, "Uzak bir yerden ailemi öldürüp benzinle yaktıklarını gördüm. Köyümüzden birçok kişiyi de öldürdüler" diyerek vahşetin boyutunu anlattı.

BÜTÜN AİLEYİ KATLETTİLER

"Arakan Times'ın" sosyal medya üzerinden yayınladığı ve bugün çekilen görüntüde adı açıklanmayan Arakanlı Müslüman bir erkek, ordunun operasyonları sırasında yaşananları anlattı.

"ANNEMİ, EŞİMİ, ÇOCUKLARIMI, KARDEŞLERİMİ VE YEĞENİMİ ÖLDÜRDÜLER"

Arakanlı Müslüman, yaşadıkları için "Kardeşim, eşim, 3 çocuğum, 1 yeğenim, annem ve 1 kız kardeşimi sahil kenarına götürüp silahla öldürdüler. Ben eşyaları almaya gitmiştim. Allah beni kurtardı, yoksa ben de ölmüş olurdum." ifadelerini kullandı.Ailesinden geriye hayatta kalan tek kişi olduğunu dile getiren Arakanlı Müslüman, "Uzak bir yerden ailemi öldürüp benzinle yaktıklarını gördüm. Köyümüzden bir çok kişiyi de öldürdüler. Şu anda helikopterlerin sesini duyabilirsiniz." dedi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Sosyal medya üzerinden yayınlanan başka bir görüntüde de bir oğlan çocuğuna gördükleri sorulduğunda, Arakan'ın Tolatoli bölgesinden gelen kişilerin, ordu ve Budistlerce katledildiğini gördüğünü belirtti. Yaşananları gördüğünde yalnız olup olmadığı ve orada ne işi olduğu sorulan çocuk, "İneklerimi bulmak için gitmiştim. Yanımda 20 kişi daha vardı. Ben buraya size haber vermek için geldim." şeklinde cevapladı. Küçük çocuk çok sayıda kişinin kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

ZULÜMDEN KAÇARKEN ÇOCUKLARI CANINDAN OLDU

Myanmar ordusundan kaçarken nehri geçmeye çalışan ailelerden birinin suda kaybettiği 2-3 yaşlarındaki çocuğun cansız bedeni nehir kenarında bulundu. Küçük çocuğun, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri Arakanlıların içinde bulunduğu can pazarını gözler önüne serdi.

HAYATTA KALANLAR EVLERİNİ TERK ETTİ

Arakanda, 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Ordunun operasyonlarında yakılan onlarca köy yaşanamaz hale gelmişti.

Kaynak: haberinburada