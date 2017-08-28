ARAKAN'DA İNSANLIK DRAMI! 3 GÜNDE, 3 BİN MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ
Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda 2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini söyledi.
BAĞIMSIZ KOMİSYON ÇAĞRISI
Arakan Rohingya Ulusal Örgütü, Myanmar hükümetine Arakan'da Müslümanlara karşı devam eden katliamların soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurması çağrısında bulundu.
"DEVLETSİZ MÜSLÜMANLAR"
Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar "devletsiz" sayılıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.
Kaynak: haberinburada
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