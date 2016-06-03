





Konya'da yaşanan korkunç kazada hakimiyetini kaybeden minübüs sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince iki araca çarparak anca durabildi. Hurdaya dönen minibüste sıkışan şöför yara bere içindeki vücudunu unutup cep telefonunu sordu.







Konya'nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesinde sabaha karşı 04:15 sularında meydana gelen feci kaza alınan bilgilere göre yolda seyir halinde olan Ali Kartal yönetimindeki 42 AN 294 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak o esnada yol kenarında bulunan kamyonet ve arabaya vurdu. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç bu kez de bir ağaca çarparak ancak durabildi. Kazaya tanık olan görgü şahitlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ilk şokunu atlatan sürücü Ali Kartal'ın kendisine yardım etmek isteyen kişilere telefonum nerede buralarda olması lazım diyerek bulmalarını istemesi şaşkınlık yarattı.







Çarpışmaların etkisi ile aracın kapı kısmında oluşan hasar nedeni ile açılamamasından dolayı kaza alanına sevk edilen itfaiye ekipleri yardımı ile kazazede Ali Kartal sıkıştığı sürücü mahalinden çıkarılarak ambulansa alındı. Bölgede bulunan Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kartal, tedavi altına alınırken doktorlar tarafından hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Konya'da yaşanan bu üzücü kaza ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.



