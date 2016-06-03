O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

araçta sıkışan adam ilk önce cep telefonunu sordu

ARAÇTA SIKIŞAN ADAM İLK ÖNCE CEP TELEFONUNU SORDU

Konya'da yaşanan korkunç kazada hakimiyetini kaybeden minübüs sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince iki araca çarparak anca durabildi.

Tarih : 03 Haziran 2016, 14:18
Puan Ver : Araçta Sıkışan Adam İlk Önce Cep Telefonunu Sordu(10/10)12




Konya'da yaşanan korkunç kazada hakimiyetini kaybeden minübüs sürücüsü aracın kontrolünü kaybedince iki araca çarparak anca durabildi. Hurdaya dönen minibüste sıkışan şöför yara bere içindeki vücudunu unutup cep telefonunu sordu.



Konya'nın Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesinde sabaha karşı 04:15 sularında meydana gelen feci kaza alınan bilgilere göre yolda seyir halinde olan Ali Kartal yönetimindeki 42 AN 294 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak o esnada yol kenarında bulunan kamyonet ve arabaya vurdu. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç bu kez de bir ağaca çarparak ancak durabildi. Kazaya tanık olan görgü şahitlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ilk şokunu atlatan sürücü Ali Kartal'ın kendisine yardım etmek isteyen kişilere telefonum nerede buralarda olması lazım diyerek bulmalarını istemesi şaşkınlık yarattı.



Çarpışmaların etkisi ile aracın kapı kısmında oluşan hasar nedeni ile açılamamasından dolayı kaza alanına sevk edilen itfaiye ekipleri yardımı ile kazazede Ali Kartal sıkıştığı sürücü mahalinden çıkarılarak ambulansa alındı. Bölgede bulunan Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kartal, tedavi altına alınırken doktorlar tarafından hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Konya'da yaşanan bu üzücü kaza ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

 








Etiketler: Araçta  Sıkışan  Adam  İlk  Önce  Cep  Telefonunu  Sordu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER