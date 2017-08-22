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ARAÇLARINI DOLU YAĞIŞINDAN KORUMAK İSTEYEN SÜRÜCÜLER, KAPALI OTOPARKLARA AKIN ETTİ


Araçlarını Dolu Yağışından Korumak İsteyen Sürücüler, Kapalı Otoparklara Akın Etti
Tarih : 22 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Araçlarını Dolu Yağışından Korumak İsteyen Sürücüler, Kapalı Otoparklara Akın Etti(10/10)6

İstanbul'da dolu yağışının beklendiğini duyan sürücüler, araçlarını korumak için kapalı otoparklara park etti. Otoparklarda hiç olmadığı kadar yoğunluk yaşandı.

KAPALI OTOPARKLARA AKIN ETTİLER

Art arda yayınlanan hava durumu uyarıları İstanbulların çok farklı tedbir almasına neden oldu. Bunda geçtimiz günlerde yaşanan sıradışı dolu yağışı, bu yağışın özellikle otomobillerde yol açtığı hasarların etkisi var. Otomobillerini bugün yaşanması beklenen dolu yağışından kaçırmak isteyen sürücüler Üsküdar'da kapalı otoparklara akın etti. Bu bölgede otoparklar ağzına kadar doldu hatta kapılarını da kapattı. Kapılarını kapatıp artık otomobil almayan parklardan biri de 4 katlı bu otopark. Kapıya kadar gelip "dolu" tabelasını gören İstanbullu sürücüler bir başka otopark arayışına giriyor.

"DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR YOĞUNLUK OLMADI"

Otopark çalışanı "Dolu yağacak dediler otopark tamamen dolu. Daha önce bu kadar yoğunluk hiç olmadı.Meteorolojinin uyarı nedeniyle otoparkımız doldu" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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