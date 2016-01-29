

Türkiye'de geçen yıl benzin ve akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama miktarı 49 milyar 106 milyon 440 bin lirayı buldu.







AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de benzin istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı geçen yıl, 2014'e göre 25 milyon 100 bin liralık artışla 49 milyar 106 milyon 440 bin liraya ulaştı.







Akaryakıt için harcanan miktarda bir önceki yıla göre 2015'te büyük değişiklik görülmezken, işlem sayısında 6 milyon 485 bin 473 adet artış oldu. İşlem sayısı 2015'te 328 milyon 867 bin 342'yi buldu.







Geçen yıl akaryakıt istasyonlarında kredi kartlarıyla yapılan 269 milyon 189 bin 450 işlem sonucu 45 milyar 395 milyon 780 bin liralık harcama gerçekleşti. Aynı dönemde banka kartlarıyla ise 3 milyar 710 milyon 660 bin liralık, 59 milyon 677 bin 892 adet işlem yapıldı. Böylece 2015'te akaryakıt istasyonlarında toplam 328 milyon 867 bin 342 kartlı işlem gerçekleştirildi.







Akaryakıt istasyonlarında yapılan harcama artışının, bir önceki yıla göre sınırlı kalmasının sebeplerinin başında, düşen petrol fiyatlarının pompaya yansıması gösterildi.







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak , Haziran 2014'ten bu yana düşen petrol fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına yansıdığını, bu süreçte benzinde litrede 90 kuruş motorinde ise 1.15 lira indirim geldiğini ifade etmişti.