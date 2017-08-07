Amasya-Çorum yolunda, dün seyir halindeyken alev alan bir otomobil, yangın söndürme tüplerinin yetersiz kalması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

BİR ANDA MOTORDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halinde olan lüks bir otomobilin motor bölümünden bir anda duman çıkmaya başladı. Sürücü, aracını yolun kenarına çekti. Bu sırada aracın önünü alevler kapladı. Sürücü ve diğer araç sahipleri yangına müdahale etmeye çalıştı.

İTFAİYE EKİBİ, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ KIRILINCA OLAY YERİNİ TERK ETTİ

Ancak araçlardan getirilen yangın tüplerinini bir bölümü boş çıkarken, dolu olanlar da yangın tüplerinin küçük olması nedeniyle söndürmeye yetmedi. İddiaya göre, olay yerine gelen bir ekip, büyük yangın söndürme tüpü ile müdahale ederken, tüpün baş kısmının kırılması nedeniyle olay yerinden ayrıldı. Yangın sırasında büyük panik yaşanırken, söndürme tüplerinin yetersizliği nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: haberinburada