Michelin, şirket ve bağımsız kuruluşların gerçekleştirdiği testlerin önemli olanın diş derinliği değil, lastiklerin performansı olduğunu gösterdiğini duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, Michelin'in hareket kabiliyetini artıracak sürdürülebilir hareketlilik çözümleri geliştirmeye devam ettiği ve ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan lastikler tasarladığı belirtildi.



Açıklamada, lastikler aşındıkça lastik performansının da değiştiği, tüm yeni lastiklerin aynı performansı göstermediği gibi tüm aşınmış lastiklerin de performans açısından aynı olmadığı bildirildi.



Açıklamada, bağımsız çalışmaların, kaza oranlarıyla diş derinliği arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını kanıtladığı kaydedildi. Araştırmalara göre, ileri teknolojiyle geliştirilen bir lastiğin, dişteki son milimetreye kadar yüksek seviyede tutuşu mümkün hale getirdiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:



"Michelin ve bağımsız kuruluşların gerçekleştirdiği testler, önemli olanın diş derinliği değil, lastiklerin performansı olduğunu gösteriyor. Michelin'in Ladoux Test Merkezi'ndeki testleri, yasal limite kadar aşınmış bazı lastiklerin ıslak zeminde frenleme mesafesinin bazı yeni lastiklerle neredeyse aynı olduğunu, diş derinliğinin frenleme için doğru bir gösterge olmadığını gösteriyor.



Kaza Bilimi Enstitüsü (VUFO) araştırmasına göre, kazaların yüzde 70'i kuru zeminde gerçekleşiyor. Lastik aşındıkça 'slick'leşiyor. Aşınmış lastik yeni lastiğe oranla daha kısa mesafede duruyor. Kuru zeminde lastik aşındıkça güvenliğin arttığı görülüyor. Lastik diş derinliği azaldıkça kuru zeminde tutuş kabiliyeti artıyor. Aşınmış lastik, kuru zeminde yeni lastiğe kıyasla daha kısa mesafede duruyor. Bunun en iyi örneğini yarış parkurlarında görmek mümkün. Slick lastikler, kuru zemin koşullarında yarışçıların hem performans hem yol tutuşu anlamında tercihi oluyor"







kaynak:ahaber