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araçlarda cng dönemi

ARAÇLARDA CNG DÖNEMİ

Araçlarda benzin, motorin ve LPG'ye alternatif yakıt olarak kullanılan sıkıştırılmış doğalgazın (CNG), doğalgaz iletim hattına uzak istasyonlara karayoluyla taşınarak satılmasını sağlayacak mevzuat çalışmaları bitirildi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 17:03
Puan Ver : Araçlarda Cng Dönemi(8/10)7


CNG'nin araçlarda kullanımının yaygınlaşmasını sağlayacak "Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği" tamamlandı.



Değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından CNG lisansı sahibi şirketler, mevcut şartlarda doğalgaz iletim şebekesi üzerinden temin edilen CNG'yi şebekeye uzak istasyonlara da gönderebilecek. Büyük tüpler içinde karayolu üzerinden taşınacak CNG, gerekli mevzuat hükümlerini yerine getiren akaryakıt istasyonlarında alternatif bir yakıt olarak satışa sunulacak.



Mevcut CNG (satış) lisansına konu tesislerin sahipleri, lisanslarını CNG (otogaz) lisansına dönüştürmek isterlerse, lisans tarihi ve süresinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve bedel alınmadan bu dönüşüm sağlanacak.



Mevcut uygulamada CNG'nin araçlara ikmali CNG (satış) lisansı kapsamında yapılabiliyordu ve bu durum karayolu üzerinde bulunan tesislere iletim veya dağıtım şebekesi vasıtasıyla doğalgaz teminini zorunlu kılıyordu.



EPDK'nın yaptığı değişiklik, ana istasyonda sıkıştırılan CNG'nin basınçlı kaplarda taşınarak tali istasyonlarda araçlara satışına imkan veriyor.



Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, araçlara yapılacak ikmal dışında CNG dolumu yapılmasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyecek.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Araçlarda  Cng  Dönemi    haber

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