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Araçlara Vurup Kaçan Alkollü Sürücüyü, Vatandaşlar Yakalayıp Linç Etti
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Araçlara vurup kaçan alkollü sürücüyü, vatandaşlar yakalayıp linç etti

ARAÇLARA VURUP KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYÜ, VATANDAŞLAR YAKALAYIP LİNÇ ETTİ

Karaköy'de 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü, olaya tanık olan bir motosikletli tarafından yakalandı. Vatandaşın linç ettiği sürücü güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 11:50
Puan Ver : Araçlara Vurup Kaçan Alkollü Sürücüyü, Vatandaşlar Yakalayıp Linç Etti(5/10)1

Karaköy'de vatandaşlar, 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücüyü yakalayarak, dayak attı. Alkollü sürücünün araçlara çarpması ve bir vatandaşın tek yumrukla alkollü sürücüyü yere sermesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İKİ ARACA ÇARPAN ALKOLLÜ ŞÖFÖRÜ MOTOR SÜRÜCÜSÜ DURDURDU

Olay, Karaköy Tophane'de meydana geldi. Gökhan M. idaresindeki 34 RR 5018 plakalı otomobil, ilk önce sol tarafında hareket halindeki İETT otobüsüne daha sonra sağ tarafında park halinde bulunan 34 DC 1732 plakalı araca çarptı. 2 araca çarpıp kaçmaya çalışan Gökhan M.'yi, çevredeki vatandaşlar kovalamaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir motosikletli, Perşembe Pazarı mevkiinde kaçmaya çalışan otomobilin önüne geçerek alkollü sürücüyü durdurdu. Motosiklet sürücüsü Fatih Çağlayan, alkollü sürücüyü otomobilden indirdikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.

ESNAF SAYESİNDE LİNÇ EDİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, iki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücünün üstüne yürüdü. Bir vatandaşın yumruğuyla yere kapaklanan alkollü sürücüye çevredeki vatandaşlar tepki yağdırmaya devam etti. Bazı vatandaşların linç etmeye kalktığı sürücüyü araya giren çevre esnafı kurtardı.

KANINDA YÜKSEK ORANDA ALKOL SAPTANDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Gökhan M.'ye alkol testi yaptı. Sürücünün aşırı miktarda alkollü olduğunu tespit eden polis ekipleri olay yerinde yaptıkları işlemlerin ardından şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Alkollü sürücüyü yakalayan motosiklet sürücüsü Fatih Çağlayan, "Tophane'de arabalara vurup kaçıyordu, ben de motosikletimle gördüm hemen peşine düştüm yolda çevirdim. Muhtemelen alkollü idi. Bir şeyi vardı. İki araca vurdu. Bir otobüse bir de otomobile" diye konuştu.

LİNÇTEN KURTULUNCA ALKOL ŞİŞELERİNİ ARAÇTAN ÇIKARDI

Kameralara yansıyan görüntülerde, süratli bir şekilde giden alkollü sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya başladığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların kovalamaya çalıştığı sürücüyü bir motosiklet sürücüsünün, motorunu aracın önüne kırarak durdurduğu görülüyor. Otomobilden indirilen sürücüye çevredeki bir vatandaşın vuruyor. Aldığı darbenin etkisiyle yola savrulan sürücüye vatandaşların linç girişiminde bulundukları görülüyor. Bu sırada araya giren esnaf alkollü sürücüyü linçten kurtarırken, sürücünün aracından alkol şişelerini çıkararak yola koyduğu görüntülere yansıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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