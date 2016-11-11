ARAÇLAR DURDURULDU, YOL KAPATILDI, BİR SÜRE SONRA...
Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, Van-Ağrı Karayolu üzerinde arama, tarama çalışması yaptı. Yapılan aramalarda, Erciş ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan trafo merkezi yakınında menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Yol trafiğe kapatılıp, bomba imha uzmanlarına haber verildi. Çevre güvenliği alındıktan sonra bomba yerinde patlatıldı. Menfezin bulunduğu bölgede hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri ikinci bir bomba ihtimaline karşı bölge arama tarama çalışması yaptıktan sonra yolu tekrar trafiğe açtı.
kaynak:milliyet
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