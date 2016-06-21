

Ulukışla İlçesi sınırlarında bulunan ve dünyanın ötmeyen tek kurbağa türü olan Toros Kurbağası'nın (Rana Holtzi) yaşadığı Çiniligöl ve Karagöl'e bir grup 2 hafta önce gezi düzenledi. Arazi araçları ve motosikletleriyle Karagöl'ün etrafına gelen grup, daha sonra bu anları sosyal medyada paylaştı. Kurbağaların yaşam alanlarında araçları gören çevreciler, kurbağaların sadece suda değil, göl çevresindeki birikintilerde de yaşaması nedeniyle araçlarla ezilebileceği gerekçesiyle büyük tepki gösterdi.







Olayı duyan Ulukışla Kaymakamı Ferhat Atar'ın talimatıyla Karagöl'e giden tüm yollar iş makineleriyle araç geçişlerine kapatıldı. Kaymakam Atar ayrıca, "Endemik Toros Kurbağası'nı ve doğayı korumak da vazifemdir" diyerek ilgili kurumlara da talimat verip kurbağalara zarar verenlerin tespit edilmesini istedi.







KİŞİ BAŞI 40 BİN 913 TL CEZA







Fotoğrafçılar ve doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Karagöl ve Çiniligöl'ün insanlar tarafından görülmesi gereken doğa harikası bir yer olduğunu ve buna da hiçbir zaman engel olmak istemediklerini kaydeden Kaymakam Ferhat Atar, kurbağaları koruma adına yeni tedbirlerle ilgili kaymakamlıkta bir toplantı yaptı. Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Üzeyir Gül, İlçe Emniyet Amiri Sezai Erdoğan, Darboğaz Köyü Muhtarı Durmuş Güven, Maden Köyü Muhtarı Erdoğan Özgüler ile ilgili kurumların yetkilileri ve çevrecilerin de katıldığı toplantıda bir açıklama yapan Atar, kurbağalara zarar verenlerle ilgili hem adli hem de idari işlem başlatıldığını söyledi. Kaymakam Ferhat Atar şöyle dedi:







"Karagöl içerisinde yaşayan endemik Toros Kurbağamıza geçtiğimiz haftalarda zarar veren ve jandarma ile Doğa Koruma Müdürlüğümüzün tespit ettiği 9 kişiye, Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi gereği kişi başı 40 bin 913 TL olmak üzere 368 bin 217 TL idari para cezası verildi. Kişiler için ayrıca adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Yapılanlar kimsenin yanına kar kalmayacaktır."







DRONE İLE DENETİM







Toros Kurbağası'nın ve yaşam alanlarının korunması adına ne tür tedbirlerin alınabileceğinin değerlendirildiği toplantının ardından da açıklama yapan Kaymakam Ferhat Atar, Karagöl ve Çiniligöl'ün jandarma ekiplerince daha sıkı korunacağını söyledi. Yöre halkı ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte bölgede kapsamlı temizlik çalışması da yapılacağını ifade eden Kaymakam Atar, şöyle devam etti:







"1'inci derece SİT alanı içerisinde bulunan Karagöl ile bu göl içerisinde yaşayan endemik kurbağaya son günlerde bilinçli veya bilinçsiz şekilde zarar verildiğine şahit oluyoruz. Toplantıda Orman Bakanlığı yetkilileri, jandarma, yöre köy muhtarları ve gönüllü doğaseverle 'Bu kapsamda ne yapmalıyız, ne yapılmalı?' gibi konuları görüştük. Öncelikle jandarma bu alanda devriye sayısını arttıracak. Kaymakamlık olarak jandarma teşkilatımıza alacağımız drone ile bölge gece ve gündüz sık sık gözetlenecek. Yapabilirsek Doğal yapıyı bozmayacak şekilde güvenlik kameraları yerleştireceğiz."







3 BİN RAKIMDA YAŞIYORLAR







Boyları 6- 7.5 santimetre olan Toros Kurbağası Bolkar Dağları'ndaki 2 bin 500- 3 bin metre yükseklikte bulunan Karagöl ve Çiniligöl'de yaşıyor. Erkek olanlarda iç ses kesesi bulunduğu için ova kurbağaları gibi ötmüyor. Göl kenarında yaşayan böcekler ve diğer eklem bacaklılarla beslenen Toros Kurbağası'nın üreme duyusu, mayıs ayının sonundan ekim ayına kadar olan yaklaşık 4 aylık bir süre içinde aktif.