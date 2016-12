Türkiye ulaşım ve seyahat dünyası açısından önemli bir dönüşüm yaşıyor. Bu değişimin öncüsü ise İstanbul'un odak noktası olduğu Marmara Bölgesi'nde köprüler, yollar, havaalanı, metro hatları birer birer hizmete giriyor. 3. Havalimanı, 3. köprü, Büyük Avrasya Tüneli ulaşım ve seyahatte tüm dünyayı kıskandıran mega projeler olarak dikkat çekerken bunlar arasında karayolu ile İstanbul-İzmir arasını 9 saatten 3.5 saate indirecek Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en önemli bölümünü oluşturan Osmangazi Köprüsü 30 Haziran'da açılacak. Denizler köprülerle tünellerle aşılırken diğer taraftan deniz taşımacılığında da yolcu memnuniyeti artıracak lüks seyahate geçiliyor.







ÇOCUKLARA OYUN ALANI







2011 yılında düzenlenen özelleştirme ihalesinde Tepe-Akfen-Sauter-Sera konsorsuyumunun 861 milyon dolara aldığı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) arabalı vapurlarında herşey dahil 5 yıldızlı tatil köyü konseptiyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Feribotla yolculuk yapan araç sahiplerine bir taraftan ücretsiz yemek verilirken diğer taraftan çocuklar için oyun alanları oluşturulacak. Osmangazi Köprüsü'nün açılması sonrası Eskihisar-Topçular arasında hizmet veren feribotların önemli bir alternatif olmaya devam deceğini söyleyen İDO'nun ortaklarından Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeni projelerini şöyle anlattı: "İzmir yolunda seyahat edenler yemek için mutlaka mola veriyor. İşte biz de bu ihtiyacı göz önüne alarak, yolcuların bu yemek molasını feribotlarda değerlendirmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. 30 Haziran'dan itibaren kamyon, otobüs ve binek araç şoförlerine ücretsiz sıcak yemek servisi vereceğiz" dedi. Yemek servisinin ilerleyen dönemde 5 yıldızlı tatil köylerine benzer açık büfe konseptine döneceğini de kaydeden Hamdi Akın, "En önemlisi fiyat avantajı sunuyoruz. Feribotlarımızın bu araçlar için uzun yolda bir 'mola merkezi' olmasını planlıyoruz. Bu vesile ile uzun yol seferi yapan her türlü aracın artık yollarda vakit kaybetmesine gerek kalmayacak. Feribotta yemek dahil tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir planlama yapıyoruz' dedi. Çocuklar için oyun alanları da oluşturmaya başlandıklarını belirten Hamdi Akın amaçlarının, 'Eskihisar- Topçular arasındaki 30 dakika süren yolculuk sırasında arabalarında sıkılan aile ve çocuklara her şey dahil alternatifler sunmak olduğunu söyledi.







İNDİRİM DE GÜNDEMDE







İDO'nun Eskihisar-Topçular hattına olan ilgiyi 'herşey dahil' uygulamayla canlı tutmaya hedeflerken, önümüzdeki dönemde indirime gidebileceği de ifade ediliyor. Mevcut tariflerde otomobiller tek yön için feribota 60 TL ödüyor. Gidiş-dönüş bilet alındığında tek yön fiyatı 50 TL'ye düşüyor. Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin otomobiller için 90 TL olarak belirlenmesi yönünde çalışma yapıldığı belirtilmişti. Kamyonların feribotlara ödediği ücret ise şu anda tek yön 115 TL. Gidiş-Dönüş bilet alındığında bu fiyat 105 TL'ye geriliyor. Kamyonların yeni köprüden tek yön geçiş ücretinin ise 200-250 TL aralığında belirlenmesi bekleniyor.







2015'TE 9.4 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI







İDO, 2015 yılında 10.4 milyon araç taşıyarak, 2014 rakamlarının yüzde 4 üzerine çıktı. Biletli hatlardaki yolcu sayı da bir önceki yıla oranla yüzde 7'lik bir artışla 9.4 milyona ulaştı. Şirket, 55 deniz aracından (24 deniz otobüsü, 20 arabalı vapur, 9 hızlı feribot ve 2 hizmet gemisi) oluşan filosu ile 9 deniz otobüsü, 2 arabalı vapur ve 4 hızlı feribottan oluşan toplam 15 hat üzerinden, Marmara Denizi bölgesinde yolcu ve araç taşımacılığı hizmeti veriyor. Deniz otobüsleri, hızlı feribotlar ve araba vapurları Aralık 2015 itibariyle, yaz dönemi için 36.451, kış dönemi için 30.129 yolcu ve her iki dönem için 2.873 araç kapasitesine sahip.