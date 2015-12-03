

İstanbul Sarıgazi'de yaşayan 16 yaşındaki Elif Dağyeli, 23 Kasım günü saat 22.30'da, köpeğini arkadaşına bırakmak için evinden çıktı. Bir saat sonra Dağyeli, kız kardeşi Fatma ile buluştu. İki kız kardeş, 24 Kasım'ın ilk dakikalarında, saat 00.10'da annelerinin evinin bulunduğu Atatürk Caddesi'ne doğru yöneldi. Korkunç kaza da burada oldu. Fatma Dağyeli, bölünmüş yola girdikleri sırasında aniden önlerinde beliren bir aracın Elif'e çarptığını söylüyor ve olayı şöyle anlatıyor: “Yolun sol tarafını kontrol ederek, Ümraniye istikametine geçip refüjde bekledik. Yolun sol tarafına baktığımda araç görmedim. Tam refüjden ineceğim esnada Sarıgazi'ye seyreden araç aniden ablama çarptı. Ablam savruldu. Çarpan araç yavaşlamadan yoluna devam etti.”







Elif Dağyeli can verirken, kaçarak yoluna devam eden aracın sürücüsü Fatih Yalkın üç gün sonra ortaya çıktı. 38 yaşındaki Yalkın, ifadesinde, evinde otururken aracına benzin doldurmak için üzerinde pijamaları olduğu halde dışarıya çıktığını ileri sürdü. Barajyolu Caddesi'nde seyrettiğini kaydeden Yalkın, “Caddede trafik ışıkları vardı ancak çalışmıyordu. Işıkları 150 metre geçtikten sonra 60-70 kilometre hızda seyrederken, önüme sağa doğru keskin olmayan bir dönemeç çıktı. Hızımı azaltarak virajı geçtiğim esnada karşıma, yolun ortasında, karşıdan karşıya geçen iki bayan çıktı. Bana yakın olan bayan beni görünce diğer tarafa geçmek için hamle yaptı. Bunu görünce fren yapmaktan vazgeçtim. Şahısları solumda bırakacak şekilde direksiyonu sağa kırdım, çarpmamak için kaldırıma doğru hamle yaptım. Amacım vurmamak, kaza olacaksa aracımı vurarak kurtulmaktı. Ancak bayan benim yöneldiğim tarafa hamle yapınca ben kurtaramadım ve aracın sol ön köşesinden bayana çarptım” dedi.







Yalkın, kazanın meydana geldiği noktanın ‘terör bölgesi' olduğunu savunarak, “Şahsın yakınları bana zarar verir diye hastaneye gitmeye korktum. Panikten dolayı ne yapacağımı bilemedim. Bu nedenle olay yerinde durmadım” iddiasında bulundu. Yalkın, olay öncesi alkol kullanmadığını savundu. Ancak üç yıl önce alkollü araç kullanırken yakalandığı için 6 ay süreyle ehliyetine el konduğu ve başkaca trafik cezaları aldığı anlaşıldı.







Hakkında ‘taksirle öldürme' iddiasıyla işlem yapılan Yalkın, adli kontrol tedbiri konarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dağyeli Ailesi'nin avukatları sundukları itiraz dilekçesinde, Yalkın'ın vücudunda bulunması muhtemel alkol veya uyuşturucu madde sonuçlarını engellemek amacıyla üç gün sonra teslim olduğunu belirterek, kazanın da bilinçli taksir kapsamına girmesi gerektiğini savunuyor.







Türk Ceza Kanunu'na göre taksirli öldürme halinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. Bilinçli taksir halinde ceza 3'te 1 oranında arttırılıyor.