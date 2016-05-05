ARACIYLA ÇOCUKLARIN ARASINA DALDI: 3'Ü ÇOCUK 5 YARALI!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobiliyle kaldırımda oynayan çocukların arasına dalan kadın sürücünün nişanlısı polisi ikna edemedi
Kaza, Akarca Mahallesi Kirmanlı Camii mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale Sokak istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Safiye Z. (37) idaresindeki 67 SF 658 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımda yürüyen çocuklara, ardından da binanın girişine çarptı.
Otomobilin altında kalan Mehmet Yıldırım (10) mahalle sakinlerinin yardımı ile çıkarılıp özel bir araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Otomobil ile duvar arasına sıkışan 8 yaşındaki Efe Külcü ise vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden alınarak yol kenarındaki banka yatırıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar