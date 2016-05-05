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aracıyla çocukların arasına daldı: 3'ü çocuk 5 yaralı!

ARACIYLA ÇOCUKLARIN ARASINA DALDI: 3'Ü ÇOCUK 5 YARALI!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobiliyle kaldırımda oynayan çocukların arasına dalan kadın sürücünün nişanlısı polisi ikna edemedi

Tarih : 05 Mayıs 2016, 09:13
Puan Ver : Aracıyla Çocukların Arasına Daldı: 3'ü Çocuk 5 Yaralı!(8/10)9


Kaza, Akarca Mahallesi Kirmanlı Camii mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kale Sokak istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Safiye Z. (37) idaresindeki 67 SF 658 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımda yürüyen çocuklara, ardından da binanın girişine çarptı.



Otomobilin altında kalan Mehmet Yıldırım (10) mahalle sakinlerinin yardımı ile çıkarılıp özel bir araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Otomobil ile duvar arasına sıkışan 8 yaşındaki Efe Külcü ise vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden alınarak yol kenarındaki banka yatırıldı.








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