

Kış koşullarına hazırlanmamış araçlarda oluşabilecek sorun ve aksaklıklar can ve mal kayıplarına neden olabiliyor.







Genel kanının aksine, otomobillerin kış bakımlarının yapılması için kar yağışının başlaması veya hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi gerekmiyor. Unutmamalı ki ideal ve sorunsuz sürüş, sürekli bakımlı olan araçla mümkün olabilir.







Motor bakımı



Otomobilin mekanik aksamlarının bakımı kış aylarında kritik öneme sahiptir. V kayışının, hava filtresinin ve motorun soğutma işlevini sağlayan antifriz sıvısının kontrolünün yapıldığından emin olun. Özellikle eski modellerde termostat ve devirdaim pompasındaki işlev bozuklukları, motorun ısınma/soğutma standartlarını değiştirerek yakıt tüketimini artırır ve arıza durumunda kalıcı hasarlara yol açabilir. Bulunduğunuz bölgenin sıcaklık değerlerine uygun antifriz sıvısı kullanıldığından emin olun.



Ön düzen ve lastikler



Kar yağışı ile birlikte, yolun temizlenmesi için kullanılan solüsyonlar kimyasal içeriklerinden ötürü aracın ön düzenini yıpratabilir. Kışa girmeden önce aracın fren disklerinin, balatalarının ve diğer aksamlarının doğru çalıştığından emin olun. Kış koşullarında ani fren ve manevra gereksinimleri fazla olacağından ön düzendeki küçük bir sapma büyük sorunlara yol açabilir.







Elektrik sistemi



Sürekli sıcaklık değişimlerine bağlı olarak motorun elektrik aksamları oksitlenerek iletkenliğini yitirebilir. Fabrikanın önerdiği bir arıza tespit cihazı ile aracın elektrik sisteminin tarandığından ve sensörlerinin doğru çalıştığından emin olun. Buji kontrollerini yaptırın, gerekiyorsa değiştirin. Eski modellerde bağlantı kabloları, -varsa- distribütör, platin gibi ateşleme sistemi elemanlarını kontrol edin. Kışın sürekli gereksinim duyacağınız farlar, fren, sinyal ve sis lambalarını gözden kaçırmayın.







Silecek ve su kontrolü



Kış aylarında güvenli bir sürüş için silecekler ve silecek sıvısı önemlidir. Yağışlı havalarda en büyük yardımcınız olacak bu donanımları sürekli kontrol edin. Herhangi bir aşınma ve yırtılma durumunda hemen değiştirin. Donma eşiği yüksek bir silecek sıvısı kullanın, kireçli su kullanmaktan kaçının. Aracınızda fabrika değerine uygun yedek silecek bulundurun.







Kış bakım seti



Soğuk ve yağışlı havalar için içerisinde yedek silecek sıvısı, çekme halatı, buğu önleyici, buz çözücü, kar kazıyıcı ve ön cam için yağmur kaydırıcı bulunan bir bakım seti edinin. Şehirlerarası yolculuklarda kış koşulları hızla değişkenlik göstereceğinden bu önlem yaşamsal öneme sahip olabilir.







Isıtma ve klima sistemi



Tüm teknik ve mekanik kontrolleri yaptıktan sonra aracın kalorifer ve klima sisteminin verimli çalıştığından emin olun. Kalorifer hortumları ve radyatörünün sürüş sırasında arızalanması yalnızca üşümenize değil, camlarda oluşacak buharın temizlenmemesine de neden olur. Klimalı araçlarda polen filtresinin değiştirilmesini sağlayın. Arka cam rezistansını kontrol edin.







Kış lastikleri



Ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı. Bulunduğunuz konumda, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düşünce kış lastiği kullanın. Aracın fabrika verilerine uygun ebatta lastik seçin ve en az 3 mm diş derinliğinde kış lastiği kullanın. Rot ve balans ayarlarınızı kış lastikleri özelliklerinde kontrol ettirin.







kaynak:sonhaber