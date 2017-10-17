Çin'de seyir halindeki aracın üzerine inşaat vinci düştü. Öldü sanılan sürücü, kağıt gibi ezilen araçtan sapasağlam çıkınca herkes şaşırdı.

Çin'de seyir halindeki aracının üzerine inşaat vinci düşen şoförün araçtan çıktığı anların videosu ortaya çıktı.

ARACIYLA GİDERKEN ÜZERİNE VİNÇ DÜŞTÜ

İsmi Li olarak açıklanan 29 yaşındaki şöför, aracı ile kalabalık yolda giderken aniden üzerine dev bir inşaat vinci düştü.

ÖLDÜ SANDILAR, ARACINDAN SAĞLAM ÇIKTI

Şöför çevredekilerin şaşkın bakışları arasında aracın üstünden dışarı çıktı. Daha sonra olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şöförün ayak bileklerinde kırık olduğu tespit edildi.

O ANDA HİÇBİR ŞEY GÖREMEMİŞ

Şoför, vincin üzerine düştüğü anda hiçbir şeyi göremediğini ve bileğinde oluşan kırıktan dolayı acı çekek çeke araçtan çıkmayı başardığını söyledi.

Yapılan ilk inclemelere göre vincin dengesini kaybettiği için düştüğü belirtilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: haberinburada