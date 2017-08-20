ARACINI ÇEKEN ÇEKİCİYİ TRAFİKTEN MEN ETTİRDİ
Bir çekici, çektiği aracın sahibi tarafından haczedildi. Üstelik çekici hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve trafikten de men edildi.
Avukat Orhan Gökçe, aracını İstanbul Fatih'te bulunan Vatan Caddesi'nde bir ara sokağa bıraktı. İşini bitirip geri döndüğünde ise aracı çekiliyordu. Çekilme anında geldi ve polislere 'Aracımı indirin. Ben aracımın başına geldim' dedi. Ancak polisler bunu yapmayarak otomobili yedi emin otoparkına götürdü.
OTOPARK VE ÇEKİCİ PARASI
Hatalı park yapan Gökçe'ye 74 lira park cezası kesildi. Ayrıca 90 lira çekici, 10 lira da otopark parası eklendi.
ÇEKİCİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Bunun üzerine Gökçe harekete geçti. Aracını çeken çekiciye önce haciz koydurdu, ardından da araç için yakalama kararı çıkarttırdı. Mahkemenin verdiği haciz ve yakalama kararın ardından da çekici yedi emin otoparkına çekildi ve trafikten men edildi.
YÖNETMELİKTE NE YAZIYOR?
Araca park cezası kesilebileceğini, ancak götürülemeyeceğini söyleyen Avukat Gökçe, "İlgiliye hatalı park için para cezasını tebliğ edecek, ama aracı çekiciden indirecek ve yedi emin otoparkına götürmeyecek." dedi. Gökçe, trafik yönetmeliğinde de durumun bu şekilde geçtiğini, araç sahibinin aracın başına geldikten sonra polisin o aracı indirmek zorunda olduğunu belirtti.
"MUHTEMELEN TRAFİK POLİSİ DE BİLMİYOR"
Avukat Gökçe ayrıca, aracını çeken trafik polisine de yönetmeliği aktardığını ve aracı inmesi gerektiğini söylediğini ifade ederek, "Ama trafik polisi yönetmeliği bilmiyor muhtemelen. Benim bu talebimi kabul etmedi." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar