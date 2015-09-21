ARACIN MOTORU YOLA FIRLADI: 1 YARALI
BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motoru yola fırlayan aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden Recep Mert Demirkakan yönetimindeki 34 LL 3468 plakalı hafif ticari aracın önüne aniden köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran Demirkalan'ın aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Çarpmanın etkisi ile aracın motoru yerinden fırlayarak, karşı şeride yuvarlandı.
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