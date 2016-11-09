ARACI TRAFİĞE TAKILAN BAKAN TAKSİYE BİNDİ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik nedeniyle makam aracı parktan çıkamayınca Katarlı meslektaşıyla görüşmeye taksiyle gitti.
Yeşilköy'de CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. MÜSİAD Expo Fuarı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı ve çevresinde yoğun bir trafik yaşandı. Fuara da katılım yüksek olunca Fuar Merkezi'nin otopark alanı tamamen doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açılışa katılmasıyla yoğunluk iyice arttı. Basın mensupları dahil bir çok kişi fuar alanına yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanının konuşacağı açılış toplantısına girmek de zor oldu. Fuarın girişinde uzun kuyruklar oluştu.
kaynak:milliyet
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