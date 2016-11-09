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aracı trafiğe takılan bakan taksiye bindi

ARACI TRAFİĞE TAKILAN BAKAN TAKSİYE BİNDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik nedeniyle makam aracı parktan çıkamayınca Katarlı meslektaşıyla görüşmeye taksiyle gitti.

Tarih : 09 Kasım 2016, 17:09
Puan Ver : Aracı Trafiğe Takılan Bakan Taksiye Bindi(9/10)7


Yeşilköy'de CNR Fuar Merkezi'nde düzenlenen 16. MÜSİAD Expo Fuarı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı ve çevresinde yoğun bir trafik yaşandı. Fuara da katılım yüksek olunca Fuar Merkezi'nin otopark alanı tamamen doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açılışa katılmasıyla yoğunluk iyice arttı. Basın mensupları dahil bir çok kişi fuar alanına yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanının konuşacağı açılış toplantısına girmek de zor oldu. Fuarın girişinde uzun kuyruklar oluştu.



 



kaynak:milliyet








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