

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10 Şubat tarihli tebliğiyle forex işlemlerine 50 bin TL asgari başlangıç teminatı limiti getirip kaldıraç oranını 10:1'e düşürmesi sonrasında aracı kurumlar kepenk kapatmaya devam ediyor.







Yaprak dökümüne son olarak Destek Yatırım Menkul Değerler dahil oldu. Daha önce Ankara ve Antalya'daki irtibat bürolarını kapatan kurum yetkilerinin iptali için SPK'ya başvuru yaptı. Kurumun internet sitesinde konuyla ilgili açıklama yapıldı.







Açıklamada,







"Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2017 tarihli toplantısında şirketin sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiş olup sahip olduğumuz bütün yetki belgelerinin iptali için gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.







Daha önce Net Holding grup şirketlerinden Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de faaliyetlerini durdurmuştu.







Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç aracı kurumlarda çalışan sayısının son 6 ayda yüzde 17 azaldığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.







kaynak:fortuneturkey