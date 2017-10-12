Silahlı saldırıya uğrayan türkücü Gökhan Doğanay'a 3 kurşun isabet etti. Araçtaki kurşun izleri, olayın ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Türlücü Gökhan Doğanay, D-100 Karayolu'nda aracında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğanay'ın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenildi

OLAYI KİMİN YAPTIĞI BELLİ DEĞİL

Olay saat 03.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu, Huzurevi Mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Doğanay Kartal'da bir türkü barda sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte lüks marka araca binerek D-100 Karayolu'na çıktı. Doğanay'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı.

3 KURŞUNLA YARALANDI

Ön koltukta oturan Doğanay saldırıda yaralandı. Yaralı Gökhan Doğanay'ı arkadaşları Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Doğanay'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralandığı durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Saldırı haberini alan türkücünün yakınları hastaneye akın etti.

Kaynak: haberinburada