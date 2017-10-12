ARACI KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN TÜRKÜCÜ GÖKHAN DOĞANAY, 3 YERİNDEN YARALANDI
Silahlı saldırıya uğrayan türkücü Gökhan Doğanay'a 3 kurşun isabet etti. Araçtaki kurşun izleri, olayın ne denli büyük olduğunu gösterdi.
Türlücü Gökhan Doğanay, D-100 Karayolu'nda aracında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğanay'ın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenildi
OLAYI KİMİN YAPTIĞI BELLİ DEĞİL
Olay saat 03.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu, Huzurevi Mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Doğanay Kartal'da bir türkü barda sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte lüks marka araca binerek D-100 Karayolu'na çıktı. Doğanay'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı.
3 KURŞUNLA YARALANDI
Ön koltukta oturan Doğanay saldırıda yaralandı. Yaralı Gökhan Doğanay'ı arkadaşları Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Doğanay'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralandığı durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Saldırı haberini alan türkücünün yakınları hastaneye akın etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bin Kişilik Korucudan Oluşan Gruba, Foça'da Özel Tim Eğitimi Verilmeye Başlandı
- Barzani'ye Bağdat'tan Jet Yalanlama: Ne Operasyonu!
- Kaliforniya Cehenneme Döndü! Yangında 21 Kişi Öldü, 670 Kişi Kayıp
- Manisalı Balıkçılar Baraj Gölünde 2 Metrelik Yayın Balığı Yakaladı
- Pkk Irak'tan Güdümlü Füzeyle Saldırdı! 1 Asker Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Kolombiyalı Futbolcu Falcao, Maçta Rakiple Konuştu: Sonuç İşimize Yarar, Atak Yapmayın
- Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
- İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
- Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
- Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
DÜNYA HABERLERİ
- Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
- Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
- Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
- Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
- Yunanistan'da 20 Kişilik Grup, İspanya Büyükelçiliği'ne Zorla Girerek Broşür Dağıttı
Bu Haberle İlgili Yorumlar