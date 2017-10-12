Gazetecileri Görünce Öfke Nöbeti Geçirip Garsonları Azarladı
Fenerbahçe Kozunu Oynadı! Arda'dan Galatasaray'a Unutulmayacak Darbe
Bin Kişilik Korucudan Oluşan Gruba, Foça'da Özel Tim Eğitimi Verilmeye Başlandı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistemin Şifreleri Belli Oldu
Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Metrobüs Durağına Girdi: 3 Yaralı
Aracı Kurşun Yağmuruna Tutulan Türkücü Gökhan Doğanay, 3 Yerinden Yaralandı
Gala Gecesine Meryem'in Göğüs Dekoltesi Damga Vurdu
Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
Abd :Vize Krizi, Operasyonlarımızı Etkilemez!
Barzani'ye Bağdat'tan Jet Yalanlama: Ne Operasyonu!
Danimarka'nın Skandal Kararına Türkiye'den Tepki: Terörle Mücadeleye Darbe Vurdunuz
Uyuşturucu Kullanan Oğlunun Tutuklanmasını İsteyen Baba Konuştu!
Pkk Üyeliğinden Aranan Hdp'li Kadın Parti Meclisi Üyesi Samanlıkta Yakalandı
Başbakan Yardımcısı Şimşek Abd'de Konuştu: Vize Sorunu Kısa Zamanda Sona Erdirilecek
Kaliforniya Cehenneme Döndü! Yangında 21 Kişi Öldü, 670 Kişi Kayıp
Manisalı Balıkçılar Baraj Gölünde 2 Metrelik Yayın Balığı Yakaladı
Pkk Irak'tan Güdümlü Füzeyle Saldırdı! 1 Asker Yaralı
Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
Üsküdar'da Denize Düşen Genç Kız, Hortumla Kurtarıldı
Cingöz Recai'nin Galası Yapıldı! İşte Vizyon Tarihi

Aracı Kurşun Yağmuruna Tutulan Türkücü Gökhan Doğanay, 3 Yerinden Yaralandı

ARACI KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN TÜRKÜCÜ GÖKHAN DOĞANAY, 3 YERİNDEN YARALANDI

Silahlı saldırıya uğrayan türkücü Gökhan Doğanay'a 3 kurşun isabet etti. Araçtaki kurşun izleri, olayın ne denli büyük olduğunu gösterdi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Aracı Kurşun Yağmuruna Tutulan Türkücü Gökhan Doğanay, 3 Yerinden Yaralandı(10/10)6

Türlücü Gökhan Doğanay, D-100 Karayolu'nda aracında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Doğanay'ın vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenildi

OLAYI KİMİN YAPTIĞI BELLİ DEĞİL

Olay saat 03.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu, Huzurevi Mevkii, Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddialara göre Doğanay Kartal'da bir türkü barda sahne aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte lüks marka araca binerek D-100 Karayolu'na çıktı. Doğanay'ın ön koltuğunda oturduğu araç Maltepe Huzurevi mevkiine geldiği sırada kimliği henüz belirsiz kişilerin bulunduğu bir araçtan ateş açıldı.

3 KURŞUNLA YARALANDI

Ön koltukta oturan Doğanay saldırıda yaralandı. Yaralı Gökhan Doğanay'ı arkadaşları Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökhan Doğanay'ın bacağında ve kalçasından 3 kurşunla yaralandığı durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Saldırı haberini alan türkücünün yakınları hastaneye akın etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aracı  Kurşun  Yağmuruna  Tutulan  Türkücü  Gökhan  Doğanay  3  Yerinden  Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER