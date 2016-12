FM analog sistemden Digital Audio Broadcasting (DAB) sistemine geçilmesiyle birlikte artık daha kaliteli radyo yayınları kesintisiz olarak dinlenebilecek. Bu geçiş 20 milyon araç sahibine araç başına 40 ile 60 dolar arasında ekstra masraf çıkaracak. Değişimin iç pazara olan etkisi ise 11 milyar dolar olarak ölçülüyor.







ARTIK RADYO YAYINLARI KESİLMEYECEK







Antalya'da düzenlenen Türksat Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri'nde konuşan Uydu Elektronik İletişim İş İnsanları Derneği (TUYAD) Genel Başkanı Hayrettin Özaydın, İstanbul'dan yola çıkan bir aracın yeni sistemle birlikte artık kesintisiz radyo dinleyebileceğini belirtti. CD kalitesinde yayın olacağını belirten Özaydın, “Şu an aktif olarak radyolar analog olarak faaliyette. Türkiye'de bin 57 radyo kanalı var. 270'i uydu aracılığıyla kullanılırken diğerlerinin tamamı karasal yayınla hizmet veriyor. Karasal yayın yapan bu kanallar analog yayın yaptığı zaman biz araçlarda kullanıyoruz. TUİK verilerine göre, 19 buçuk milyon araç var. Bu araçların tamamında radyo var. Bir müddet gittikten sonra yolda yayın kesiliyor. Bu artık yaşanmayacak. İstanbul'da bir yayına başladığınız da Türkiye'nin bütün bölgelerine gitseniz bile yayınlar kesintisiz olarak CD kalitesinde alabileceksiniz” dedi.







11 MİLYAR DOLARLIK İÇ PAZAR HAREKETLİLİĞİ







Digital Audio Broadcasting (DAB) sisteminin şu an TRT'nin sadece Ankara'da deneme amaçlı olarak kullandığını belirten Özaydın, radyo alıcılarının yanı sıra vericilerin de değişeceğine değindi.







TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 20 milyon aracın olduğunu ve bunların analog sistemi kullandığını ve bu araçların yeni sisteme geçmesi için pazarda yapacağı etkinin 11 milyar dolar olduğunu belirten Özaydın, şöyle konuştu: “Bugün hali hazırda 24 bin 750 radyo vericiyle bin 57 radyo yayın yapmakta. Bu vericilerin tamamı değişecek. 25 bin vericinin tamamı değil 6 bin verici değişerek dönüşüm sağlanacak. Dijital sistemde vericiler toplanıp daha ileriye daha yüksek kalitede yayın verebilecek. 20 milyon araçtaki radyo değişecek. Bu değişim hesaplamalara göre 11 milyar dolarlık bir iç pazar doğuracak. Bu değişim için bir süreç olacak ancak uzun bir süre değil. Bu proje başladığında 1 yıl içerisinde bu pazarın daha fazla uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Şu an için Avrupa'dan dijital radyo ile gelen bir araç Ankara'da yayınları alır ancak diğer yerlerde alamayacaktır. Şu anda araçlarda hali hazırdaki radyoların kesinlikle yenilenmesi söz konusu değildir. Bu radyoların tamamının sökülerek yerine dijitalin monta edilmesi gerekli. Bu işin altı maliyeti 40 ile 60 dolar arasında olacaktır. Kullanıcının bütçesine göre üst limit değişecektir. İçerisinde sadece radyo olanlar 40, radyo artı CD çalar 60 dolar şeklinde olacaktır. 20 milyon aracın mevcut radyo alıcıları çöp olacak. Ancak buna olumsuz bakmamak lazım. Radyo kanalının kalitesi artmış olacak.”







“DAĞDAKİ ÇOBAN KARDEŞİMİZ HIŞIRTISIZ RADYO DİNLEYECEK”







Kanal kapasitesinin eskisi kadar binlerce olamayacağını kaydeden Özaydın, “Kanal kapasitesi de bu analog sistemdeki kadar geniş değil. 100 kadar radyoyu kapsayacak bölgesel bir değişim de RTÜK her bölgede en çok tercih edilen iki yerel radyo kanalını bu yayın içine alacak. Bölgede belediyelerin yaptığı radyo vericileri var. Bölgenin radyo vericisini belediye dijital hale getirirse dağda bize en kutsal görevlerden birini yapan çoban kardeşimiz türkülerini hışırtısız dijital olarak dinleyebilecek” dedi.