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araç sahiplerine çok iyi haber! bu hafta açıklanacak...

ARAÇ SAHİPLERİNE ÇOK İYİ HABER! BU HAFTA AÇIKLANACAK...

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar bu hafta açıklanıyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, gelecek yeni sistemde araba ile birlikte şoförün de sigortalanacağını söyledi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:00
Puan Ver : Araç Sahiplerine Çok İyi Haber! Bu Hafta Açıklanacak...(9/10)6


Zorunlu trafik sigortasında serbest tarifeye geçilmesiyle poliçe fiyatlarında yaşanan yüzde 200'lere varan artışlar, tavan fiyat ile frenlenecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu hafta içinde tavan fiyatın açıklanacağını söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, "Trafik sigortasında primleri artıran faktörleri ortadan kaldıracağız.



Hazine sürücünün sigortalandığı İngiltere sistemi üzerinde çalışıyor" dedi. Trafik sigortasının zorunlu bir sigorta olduğunu vurgulayan Şimşek, "Arabadan çok şoförün sigortalanması lazım. arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre 'al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, çalışıyorlar. İngiltere'deki sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil, sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu, primleri aşağı çeker" şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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