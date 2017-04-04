

Zorunlu trafik sigortasında serbest tarifeye geçilmesiyle poliçe fiyatlarında yaşanan yüzde 200'lere varan artışlar, tavan fiyat ile frenlenecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu hafta içinde tavan fiyatın açıklanacağını söyledi.



Çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, "Trafik sigortasında primleri artıran faktörleri ortadan kaldıracağız. Hazine sürücünün sigortalandığı İngiltere sistemi üzerinde çalışıyor" dedi. Trafik sigortasının zorunlu bir sigorta olduğunu vurgulayan Şimşek, "Arabadan çok şoförün sigortalanması lazım. arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre 'al sür' diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim, çalışıyorlar. İngiltere'deki sürücünün sigortalandığı bir sistem. Sadece taşıt değil, sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu, primleri aşağı çeker" şeklinde konuştu.







kaynak:milliyet