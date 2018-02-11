ARAÇ SAHİPLERİ MÜJDE! POMPAYA ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR
Benzin ve motorin fiyatları yeni haftaya düşüşle başlayacak. Çarşamba günü motorinde 17 kuruşa, benzinde 12 kuruşa kadar indirim bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) ve enerji sektörü uzmanları, Habertürk'ün sorusu üzerine, bir süredir yukarı doğru bir trend izleyen akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir sürecin gündemde olduğunu söyledi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İNDİRİM BEKLENİYOR
Uzmanlar, bunun işaretlerinin de alınmaya başlandığını belirterek "ABD, ham petrol stoku ve sondaj kuyu sayısındaki artışların etkisiyle motorin ve benzin endeksi bu haftayı ciddi kayıplarla kapadı" dedi. Uzmanlar, bu nedenle motorinde çarşamba gününden geçerli 12-17 kuruş arası indirimin büyük ölçüde kesinleştiğini söyledi.
BENZİNDE İKİNCİ İNDİRİM
Gazete Habertürk'ün haberine göre uzmanlar, benzinde de hafta başında endekste bir kayıp olmaması halinde yine çarşamba gününden geçerli olmak üzere 8-12 kuruş indirim öngörüldüğünü belirterek, "Bu ikinci indirim olacak. Benzine, bu hafta 16 kuruş indirim yapıldı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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