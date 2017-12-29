ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: VERGİ HARCINA YENİ YIL ZAMMI
Maliye Bakanlığının 2018 yılı için belirlediği bazı vergi ve harçlar Resmi Gazete'de mükerrer sayısında yayımlandı. Motorlu taşıtlar harçları ortalama yüzde 14.47 artırıldı.
Maliye Bakanlığının 2018 yılı için belirlediği bazı vergi ve harçlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
HARÇLAR ARTIRILDI
1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girecek tebliğ ile Maliye Bakanlığının 2018 yılı için yüzde 14,47 olarak belirlediği yeniden değerleme oranında artırılan harçlar sonucunda; Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları 'torba yasa' olarak anılan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan tarifeler üzerinden uygulanacak.
YAŞ VE OTURMA YERİNE GÖRE BELİRLENECEK
Tebliğe göre, 2018'de yaş ve motor silindir hacmine göre motosikletler için uygulanacak MTV oranları 19-bin 791 lira arasında değişecek. Minibüs için yaşına göre 288-888 lira arasında, panelvan ve motorlu karavanlar için yaş ve motor silindir hacmine göre 440- bin 791 lira arasında, otobüs ve benzerleri için yaş ve oturma yeri sayısına göre 587-3 bin 587 lira arasında, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri için yaş ve azami toplam ağırlığa göre 260 - 4 bin 39 lira, uçak ve helikopterler için yaş ve azami kalkış ağırlığına göre 7 bin 191 - 60 bin 7 lira arasında değişen tutarlarda MTV ödenecek.
BELEDİYE VERGİLERİNE DE ZAM
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'ne göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacak.Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek.
Kaynak: haberinburada
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