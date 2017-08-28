ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! TRAFİK SİGORTASINA ZAM GELDİ
Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortası primlerinde, her ay yüzde 1 olarak uygulanan zam oranını yüzde 1,5'e çıkardı.
Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortası primlerinde her ay yüzde 1 olarak uygulanan zam oranını yüzde 1,5'e çıkardı. Böylece yılın son 4 ayında primler yüzde 6 zamlanacak.
4 AYDA YÜZDE 4,1 ZAM YAPILDI
Yayınlanan genelgeye göre eylül ayından itibaren her ay trafik sigortası primleri yüzde 1,5 oranında artırılacak.
Hazine, nisan ayında yayınladığı genelge ile trafik sigortası primlerinde tavan fiyat uygulaması getirmiş ve primlerin her ay yüzde 1 oranında artırılmasını kararlaştırmıştı.
Nisandan bu yana geçen dört ayda primler yüzde 4,1 oranında zamlanmıştı.
TOPLAM YÜZDE 10 ZAM
Yeni uygulama ile yılın kalan dört ayındaki artışın yüzde 6, yıl sonunda toplam artışın yüzde 10 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Kaynak: haberinburada
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