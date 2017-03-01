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araç sahipleri dikkat! motorin fiyatlarına indirim bekleniyor

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarına 2 Mart 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 7 kuruş indirim bekleniyor.

Tarih : 01 Mart 2017, 10:36
Puan Ver : Araç Sahipleri Dikkat! Motorin Fiyatlarına İndirim Bekleniyor(5/10)5


Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Twitter hesabından duyurdu



PUİS'in yaptığı duyuru şöyle;



"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için, motorin grubunda 02 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarında 7 kuruş indirim beklenmektedir. 01 Mart 2017 02 Mart 2017 tarihlerinde benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmemektedir."



 



kaynak:habertürk








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