Motorin fiyatlarına 4 Nisan'da yapılan 8 kuruşluk zammın ardından bugün bir zam daha geliyor.



Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre motorinde grubunda 8 Nisan itibariyle geçerli olmak üzere 9 kuruş zam bekleniyor.







PÜİS'ten yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 08 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 9 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise değişiklik beklenmemektedir" denildi.



Yeni fiyatlarla motorinin litresi İstanbul'da ortalama 4.60 TL'ye yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketlere ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.







kaynak:habertürk