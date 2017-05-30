ARAÇ PERTE ÇIKTIKTAN SONRA VERGİ YOK!
İzmir'de, 2006 yılında, kaza sonucu aracı pert çıkarılan araca daha sonra vergi borcu geldi. Aracın sahibi uzun süren mahkeme sürecinin sonunda vergi ödemekten kurtuldu.
İzmir'de tek taraflı trafik kazasına karışan araç, sigorta yetkililerinin yönlendirmesiyle perte ayrıldı ve araç sigorta temsilciliğine teslim edildi. Yıllar sonra, perte ayrılan araca çıkarılan vergi borcuyla sarsılan sürücü mahkemeye başvurdu. Mahkeme, vergi borcunun silinmesi talebini reddetti.
Danıştay ise, sürücünün tasarruf hakkı sigorta şirketine ait olan araç nedeniyle vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle muhatap olmasının, vatandaşın korunmaması sonucunu doğuracağını söyledi. Daha sonra yerel mahkemenin kararının hakkaniyete uyarlık bulunmadığı kanaatine varıldı.
kaynak:milliyet
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