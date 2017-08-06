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Araç Ortadan İkiye Bölündü! Gençler Feci Şekilde Can Verdi

ARAÇ ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ! GENÇLER FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 genç feci şekilde can verdi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : Araç Ortadan İkiye Bölündü! Gençler Feci Şekilde Can Verdi(6/10)2

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

AĞACA VE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Hasan Yılmaz (19) idaresindeki 26 RL 486 plakalı otomobil, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaca ve elektrik direğine çarptı.

2 GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çarpma sonucunda ikiye bölünen otomobil içinde bulunan sürücü ile yolcu olarak bulunan Umut Kayır (18), olay yerinde hayatını kaybetti. İki gencin cesedi otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o korkunç kazadan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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