ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ
Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2018 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılı için belirlenen yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.
ZAMLI ÜCRETLER
Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 267,86 liradan 305,62 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 198,24 liradan 226,56 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 115,64 liraya yükseldi. Araç grubuna göre 2018'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle:
Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler 267,86 305,62 Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork 198,24 226,56 Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet, motorlu bisiklet 101,48 115,64
Kaynak: haberinburada
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