Şenol Güneş İstanbul'a Dönmedi
Rıza Çalımbay Maç Sonu Patladı: Bu Takımı Ben Kurmadım
Prens Selman'dan Bir İlk Daha! Kıpti Kilisesine Tarihi Ziyaret
Şenol Güneş'e Göre Trabzonspor'un Sorunu: Güven
Trump, Çin'in Tehditlerine Boyun Eğmedi: Geri Adım Atmayacağız
40 Türk Yunan Adalarında Mahsur Kaldı!
Aleyna Tilki, Galatasaray'ın Balosunda Konser Verdi
Beşiktaş'ın Yıldızı Babel'den Şampiyonluk Sözleri
Özel Ders Verdiği Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Girdi!
Beşiktaş'ta Adriano Şoku! Gözü Bandaj İle Sarıldı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın Yıldızına Övgü: Barcelona'da Oynar
Dusco Tosic, Bu Sezon Süper Ligde Bir İlki Başardı
Trabzon'da Bir Taraftar Sahaya Girdi! Türk Bayrağı Açıp Secde Etti
Pomem Duyurdu: 10 Bin Polis Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Kartal Trabzon'da Babel İle Uçtu!
Trabzonspor Taraftarından 'istifa' Çağrısı!
Abd Büyükelçiliği'nden Yeni Açıklama: Sadece Türkler İçin Açılacak
Abd Başkanı Trump: Büyükelçilik Açılışı İçin Kudüs'e Gidebilirim!
Şenol Güneş Ve Rıza Çalımbay'dan Örnek Davranış
Çin Denizi Isınıyor! Abd F-35B'yi Savaş Gemisine Konuşlandırdı

Araç hızlı geçti, pilot plakayı alamadı!

ARAÇ HIZLI GEÇTİ, PİLOT PLAKAYI ALAMADI!

Atatürk Havalimanı'nda kalkış için hazırlanan bir uçak, pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yer hizmeti şirketine ait bir araç uçağın yanından hızlı bir şekilde geçti.

Tarih : 05 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Araç Hızlı Geçti, Pilot Plakayı Alamadı!(5/10)1

Atatürk Havalimanı'nda pist başına ilerleyen bir uçağın yanından yer hizmeti şirketine ait bir kamyonet, aprondaki hız limitini aşarak geçti. Kule görevlisinin 'Efendim plakasını aldınız mı Sorusuna pilot, 'Efendim çok hızlıydı diye yanıt verdi.

PİLOT, KULEYE RAPOR VERDİ

Atatürk Havalimanı'nda kalkış için hazırlanan bir uçak, pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yer hizmeti şirketine ait bir araç uçağın yanından hızlı bir şekilde geçti. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek rapor ettirdi.

Kule ile pilot konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı:

Pilot: Bulunduğumuz pozisyonda sağdan sola doğru bir tane TGS aracı kamyoneti geçti, sarı bir araç. Solumuzdaki park pozisyonu girişine devam ettiğini tahmin ediyorum. Son derece yakın ve hızlıydı.

Kule: Anlaşıldı efendim plakasını alabildiniz mi

Pilot: Efendim çok hızlıydı

Kule: Anlaşıldı efendim ikaz edeceğim

Pilot: Teşekkürler

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Araç  Hızlı  Geçti  Pilot  Plakayı  Alamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER