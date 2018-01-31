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Araç Devir ve Tescil İşlemleri Artık Noterlerden Yapılacak

ARAÇ DEVİR VE TESCİL İŞLEMLERİ ARTIK NOTERLERDEN YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT, Emniyet ve diplomatik olanların dışındaki araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri artık noterler tarafından yapılacak.

Tarih : 31 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Araç Devir Ve Tescil İşlemleri Artık Noterlerden Yapılacak(6/10)2

Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik kapsamında Türkiye Noterler Birliği Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) oluşturacak. Böylece, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT, Emniyet ve diplomatik olanların dışındaki araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri artık noterler tarafından yapılacak.

TEKNİK VE HUKUKİ DEĞİŞİKLİKLER ARTES'E İŞLENECEK

Noterler, araçların satış devir ve her türlü tescil işlemini yapacak, plaka verecek, tescile ilişkin geçici belgeleri düzenleyecek. Araçlara ilişkin teknik ve hukuki değişiklikleri ARTES'e işleyecek. Yönetmelik kapsamındaki tüm işlemler Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık araçlarından kendilerince belirlenenler ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, diplomatik araçların devir, tescil, plaka işlemleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinden satın alınan veya yurt dışından getirilen araçların tescili, noterler tarafından yapılacak.

SURİYELİLERİN ARAÇLARINA GEÇİCİ TESCİL

Yönetmeliğe göre, ülkelerindeki savaş dahil olağanüstü haller nedeniyle giriş yapan yabancı uyrukluların araçları için de geçici trafik belgesi ve özel belirlenen harf grubundan tescil plakası verilecek.

Gerçek kişilere ad ve soyadları, tüzel kişilere ise tescil edilmiş ticari unvanlarını içeren tescil plakaları verilebilecek.

Ticari şirketlerin ayni sermaye olarak taahhüt ettikleri araçlar için ARTES'e 'ayni sermaye' şerhi işlenecek.

Araç tesciline ilişkin yetki devir teslimi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılacağı toplantı ile gerçekleşecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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