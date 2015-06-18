ARABASINI TESTEREYLE ORTADAN İKİYE BÖLDÜ
Almanya'da zor bir ayrılık süreci geçiren bir adam, eski kız arkadaşı ile ortaklaşa kullandıkları her şeyi ortadan ikiye bölerek internette satışa çıkardı.
Almanya'da zor bir ayrılık süreci geçiren bir adam, eski kız arkadaşı ile ortaklaşa kullandıkları her şeyi ortadan ikiye bölerek internette satışa çıkardı.
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