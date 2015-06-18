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arabasını testereyle ortadan ikiye böldü

ARABASINI TESTEREYLE ORTADAN İKİYE BÖLDÜ

Almanya'da zor bir ayrılık süreci geçiren bir adam, eski kız arkadaşı ile ortaklaşa kullandıkları her şeyi ortadan ikiye bölerek internette satışa çıkardı.

Tarih : 18 Haziran 2015, 17:25
Puan Ver : Arabasını Testereyle Ortadan İkiye Böldü(7/10)6


Almanya'da zor bir ayrılık süreci geçiren bir adam, eski kız arkadaşı ile ortaklaşa kullandıkları her şeyi ortadan ikiye bölerek internette satışa çıkardı.








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