Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, bir çocuğun park halindeki aracın önünde oynadığı görülüyor. Arabaya binen sürücü, minik çocuğu fark etmiyor ve gaza basıyor. Arabanın altında kalan çocuk, kazayı yara almadan atlatırken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Kaynak: haberinburada