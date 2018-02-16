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Arabanın Altında Kalan Çocuktan Mucize Kurtuluş

ARABANIN ALTINDA KALAN ÇOCUKTAN MUCİZE KURTULUŞ

Brezilya'da sokakta park halinde duran otomobilin önünde oyun oynayan çocuk, aracın hareket etmesiyle
otomobilin altında kaldı. Küçük çocuk mucize eseri kazayı yaralanmadan atlattı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Arabanın Altında Kalan Çocuktan Mucize Kurtuluş(7/10)3

Brezilya'da kaydedilen görüntülerde, bir çocuğun park halindeki aracın önünde oynadığı görülüyor. Arabaya binen sürücü, minik çocuğu fark etmiyor ve gaza basıyor. Arabanın altında kalan çocuk, kazayı yara almadan atlatırken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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