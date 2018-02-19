ARABADA İLİŞKİYE GİREN ÇİFT EGZOZ GAZINDA ZEHİRLENİP HAYATINI KAYBETTİ
Almanya'da garajda park halinde bulunan arabanın içinde cinsel ilişkiye giren iki kişi, soğuk sebebiyle aracın kaloriferini çalıştırınca zehirlenerek hayatını kaybetti.
Almanya'da arabada cinsel ilişkiye giren çift, içeriyi sıcak tutmak için motoru çalıştırdıktan bir süre sonra otomobilin içinde ölü bulundu. 39 ve 44 yaşlarındaki çiftin cesetleri, garajdaki arabanın içinde bulundu. Polis olayın bir kaza olduğuna inandığını açıkladı.
İLİŞKİ ESNASINDA EGZOZ GAZINI FARK ETMEDİLER
39 yaşındaki erkek ve 44 yaşındaki kadının cesetleri, Batı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bottrop kentindeki kilitli bir garajda polis tarafından bulundu. Hiç kimse otomobilin ticari bir binanın garajında bir kaç saat boyunca çalıştığını fark etmemişti. Yetkililer, isimleri açıklanmayan çiftin çırılçıplak halde boğulmalarına sebep olacak şekilde aracın motorunu çalışır vaziyette bıraktıkları ve cinsel ilişki esnasında içeri dolan egzoz gazını fark etmediklerini açıklandı.
"BÜTÜN DELİLLER BUNUN BİR KAZA OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR"
Polisin garaj kapısını açmasının sebebi ise adamın ailesi tarafından bir kaç gündür kayıp olduğunun bildirilmesiydi. Çiftin kanındaki karbondioksit düzeyini saptamak için testler yapıldığını açıklayan polis sözcüsü, "Bütün deliller bunun bir kaza olduğunu işaret ediyor" diye konuştu.
Savcı şüpheleri gidermek için otopsi yapılmasına hükmetti.
Kaynak: haberinburada
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