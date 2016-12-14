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'arabada fantazi yapalım' dedi sonrası...

'ARABADA FANTAZİ YAPALIM' DEDİ SONRASI...

Samsun'da 24 yaşındaki S.Ç. kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyip tehdit ettiğini iddia edilen 35 yaşındaki Enver A.'ya 'Arabada fantazi yapalım' diyerek tuzak kurup 3 kardeşi ve 1 akrabasıyla birlikte döverek yaraladı. Polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 14:44
Puan Ver : 'arabada Fantazi Yapalım' Dedi Sonrası...(5/10)4


Samsun'da 24 yaşındaki S.Ç. kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyip tehdit ettiğini iddia edilen 35 yaşındaki Enver A.'ya 'Arabada fantazi yapalım' diyerek tuzak kurup 3 kardeşi ve 1 akrabasıyla birlikte döverek yaraladı. Polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay dün İlkadım İlçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk babası olan inşaat işçisi Enver A. ile evli ve 1 çocuk annesi S.Ç. arasında gönül ilişkisi oldu. İkili bir kaç kez buluşup birlikte olduktan sonra gönül ilişkisini bitirdi. Enver A., dün S.Ç.'yi telefonla arayıp ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ancak kadın kabul etmedi. Daha önce de Enver A. tarafından tehdit edilen S.Ç. bu kez plan kurup Enver A. ile arabada buluşmak istediğini ve fantazi yapmak istediğini söyledi.



5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Enver A.'nın arabasında buluşan S.Ç., onun el ve ayaklarını ve gözünü bağladıktan sonra kemerle boğazını sıkıp başına sopayla vurdu. Daha önce beyin ameliyatı olan Enver A. aldığı darbeler sonucu bayıldı. Kadın daha sonra kardeşleri L.T. (39), O.T. (30), A.T. (19) ve yeğeni H.T.'yi de olay yerine çağırdı. 5 şüpheli Enver A.'yı odun ve yumruklarla dövüp olay yerinden kaçtı.



Olayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 5 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen erkek şüpheliler suçlamayı kabul etmedi. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:habertürk








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