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apple'nin clips uygulaması kaç kere indirildi?

APPLE'NİN CLİPS UYGULAMASI KAÇ KERE İNDİRİLDİ?

Geçtiğimiz mart ayında duyurulan video düzenlemesi Clips'in indirilme sayısı açıklandı. Bakalım Apple'nin Clips uygulaması kaç kere indirildi?

Tarih : 16 Nisan 2017, 10:33
Puan Ver : Apple'nin Clips Uygulaması Kaç Kere İndirildi?(8/10)10


Geçtiğimiz Mart ayında Apple, yenilenmiş iPad'ini, kırmızı iPhone 7'sini ve Apple Watch saatleri için yeni kayışlarını duyururken bir de Clips adlı uygulama duyurmuştu. Bu duyuru biraz sürpriz olmuştu ancak görüşe göre kullanıcılar uygulamayı sevdi. Uygulama için rakamlar açıklandı. Bakalım Apple'nin Clips uygulaması kaç kere indirildi?



Uygulama analiz firması App Annie‘nin araştırmasına göre Clips, çıkışının ilk dört gününde1 milyon kere indirildi. Uygulama ayrıca, Apple'nin uygulama mağazası Apple Store'de 28. sıraya sıçradı. Bu bir video düzenleme uygulaması için başarı olarak görünse de bazıları, Apple'nin yaptığı reklama bakılırsa bu rakamların şaşırtıcı olmadığını öne sürüyor.



Ancak çıkışının üzerinden yaklaşık 1 hafta geçen uygulamaya ilgi de aynı hızda düştü diyebiliriz. Zira uygulamanın mağazada 28. sıradaki yeri, geçtiğimiz Cumartesi günü 39'a, Pazar günü ise 40'a geriledi. Clips, ücretsiz uygulamalar sıralamasında da 69. sırada yer alıyor. Clips'in ilk günlerdeki başarısı, son zamanlarda biraz azalsa da firmanın bir diğer uygulamasıMüzik Notları'ndan daha iyi bir konumda olduğu belirtiliyor.








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