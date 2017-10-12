Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı yeni telefonlarından iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de 13 Ekim'de ön siparişe çıkacak, 20 Ekim'de ise satışa sunulacak.

Apple'ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, birçok ülkede 15 Eylül Cuma gününden itibaren ön siparişe açılmış, 22 Eylül Cuma ise satışa sunulmuştu. Yeni modeller, Türkiye'de ise 13 Ekim'de ön siparişe çıkacak, 20 Ekim'de ise satışta olacak.

KAPASİTE VE FİYATLAR

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus; uzay grisi, gümüş rengi ve yepyeni altın rengi seçenekleriyle, artırılmış 64 GB ve 256 GB kapasiteli modeller şeklinde, 699 ABD Doları (ABD) fiyatla, Apple.com ve Apple Store'larda ve ayrıca Apple Yetkili Satıcıları ve bazı iletişim operatörlerinde bulunabilecek (fiyatlar değişiklik gösterebilir).

AKSESUAR FİYATLARI

Farklı renklerde deri ve silikon kılıflar dahil olmak üzere Apple tarafından tasarlanan aksesuarlar 169 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Renk uyumlu metalik Lightning Dock'lar ise 229 TL fiyatla satışa sunulacak.

Apple'dan iPhone 8 veya iPhone 8 Plus satın alan tüm müşteriler mail kurulumunu, App Store'da yeni uygulamaların gösterilmesini ve daha fazlasını içeren, iPhone'larını özelleştirmelerine yardımcı olacak ücretsiz Kişiye Özel Kurulum'dan Apple Store'larda veya online olarak yararlanabilir.

iPHONE X NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone X'u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

iPhone X'un Türkiye'ye geliş tarihinin net olmamakla birlikte kasım sonunda ön siparişe çıkığ aralık ortasına kadar satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada