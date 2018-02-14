Apple 5 milyar dolara mal olan California'daki yeni kampüsünün inşaatını tamamladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre hiçbir ziyaretçi tesise kabul edilmeyecek. Çalışanların eşi, dostu, arkadaşı, akrabası veya çocukları kimse tesise alınmayacak hatta Apple hissedarları bile gezemeyecek.

BEYAZ SARAY BİLE GEZİLEBİLİYOR

Eğer başka bir firma yetkisinin Apple'da toplantısı varsa söz konusu kişi Apple görevlileri tarafından karşılanacak, toplantı odasına götürülecek daha sonra tekrar geri getirilecek. Beyaz Saray'da bile turlar varken Apple'ın bu yaklaşımı eleştiri konusu oluyor.

"ORADA SIRLAR VAR"

Business Insider'ın haberine göre; Dün düzenlenen hissedarlar toplantısında bir Apple hissedarı CEO Tim Cook'a binayı ne zaman görebileceklerini sordu. Cook cevaben, "Muhtemelen hiçbir zaman. Orada sırlar var" cevabını verdi.

Cook açıklamasını şöyle sürdürdü: Tesisi insanlara gezdirmekte şöyle bir sorun var. İçeride çok sırrımız var. Tasarımın başındaki John Ive ise, "Apple Park'ı başka insanlar için yapmadık. Orası bizim evimiz" açıklamasında bulundu. Cook toplantıda esprili bir yaklaşım takınarak, "Çok merak edenler için ofisin içinden fotoğraf gönderirim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: haberinburada