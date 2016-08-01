Tanıtım tarihi yaklaşırken Apple iPhone 7 hakkındaki iddialar ciddileşmeye başladı. En önemli İddialardan birisi olan kulaklığın 3.5mm jak kullanmaması ile ilgili çok önemli bir video yayınlandı.



Apple, iPhone 6 ile başlattığı önemli yenilikleri 6S ve SE'da küçük eklemelerle devam ettirmiş ve satışları düşse de inanılmaz satış rakamlarına ulaşmıştı. Firmanın satış grafiğini arttırmasını ümit ettiği yeni modeli ise iPhone 7. Apple'ın düşüş gösteren satış grafiklerini arttırabilmek için iPhone 7'de büyük yenilikler yapacağı yönünde ciddi iddialar bulunuyor. Bu yeniliklerden biri de 3.5 mm olan kulaklık girişini kaldırması. Uzun zamandır dillendirilen iddialardan olan yeni kulaklık girişi iddiasıyla ilgili önemli bir kaynaktan çok önemli görüntüler geldi.



EverythingApplesPro tarafından yayınlanan videoda Apple'ın yeni EarPods kulaklığı görünüyor. Kulaklık iPhone'un şarj ve data transferi için kullandığı Lightning portunu kullanarak telefona bağlanıyor. 1 dakikalık videoda biraz kalın ve uzun olan Lightning girişi ile iPhone'a bağlanan kulaklıkları telefon algılıyor sesi kulaklıklar üzerinden vermeye başlıyor.











Apple İsmi Netleştirmedi



Kulaklık konusundaki iddialar netlik kazanma noktasına gelmişken isimlendirme konusundaki belirsizlik sürüyor. Bazı kaynaklar 5.5 inç büyüklükteki iPhone modelini iPhone 7 Plus olarak adlandırırken, bazıları ise bu cihazdan iPhone 7 Pro olarak bahsediyor. İsimlendirme konusundaki bu belirsizlik için Eylül ayına kadar beklemek gerekecek.



Kısa bir süre önce de yeni iPhone modelinin çıkış tarihi ile ilgili olarak 12 Eylül günü işaret edilmişti. Daha önceki etkinliklere bakarak bunun mümkün olabileceğini söyleyebiliriz.