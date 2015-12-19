

Apple'da üst düzey görevlerde ani değişikliğe gidildi. Önemli isimler ve önemli görevlerde büyük değişiklikler yaşandı. Apple bir gecede önemli değişikliklere sahne oldu. Şirketin söz sahibi ve en fazla dikkat çeken isimlerinden Jeff Williams Apple'ın yeni COO oldu. Tim Cook da Steve Jobs'ın koltuğuna yerleşmeden önce şirketin COO'suydu. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın tepe yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı. Çok sayıda isim koltuğundan olurken yerlerine yeni isimler atandı. Değişiklikler dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Steve Jobs hayattayken Tim Cook'un üstlendiği COO'luk görevi artık Jeff Williams'ın.







Williams, 2008 yılından bu yana Apple'da muhtelif görevlerde çalışıyordu. Geleceğin CEO'su mu olacak? Williams'ın COO olması ise Apple açısından çok önemli gelişme. Çünkü Tim Cook da bu görevi yürütürken şirketin başına geçmişti. Durum ortadayken Williams'ın 'geleceğin CEO'su olacağı söyleniyor. Bir mühim değişiklik de Apple'ın Küresel Pazarlamadan Mesul Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Schiller'ın yetkilerindeki genişlemede yaşandı. Schiller, bundan böyle App Store'un bütün platformlardaki yönetimini devralacak. Ayrıca Apple'a yeni bir stratejık hız kazandıracak. Johny Srouji Apple'ın Donanım Teknolojilerinden Mesul Başkan Yardımcısı görevini devraldı. Tor Myhren de Pazarlama İletişiminden Mesul Başkan Yardımcısı oldu.