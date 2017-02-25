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apple'ın uzay gemisi kampüsü apple park açılıyor

APPLE'IN UZAY GEMİSİ KAMPÜSÜ APPLE PARK AÇILIYOR

Apple'ın yeni ana merkezi olacak uzay gemisi kampüsü sonunda açılıyor. Apple Park adını taşıyan kampüsün nisan ayında açılacağı duyuruldu. 12 bin Apple çalışanı buraya yerleşecek.

Tarih : 25 Şubat 2017, 09:52
Puan Ver : Apple'ın Uzay Gemisi Kampüsü Apple Park Açılıyor(8/10)10


Apple'ın yeni ana merkezi olacak uzay gemisi kampüsü sonunda açılıyor. Apple Park adını taşıyan kampüsün nisan ayında açılacağı duyuruldu. 12 bin Apple çalışanı buraya yerleşecek.



Apple, uzun süredir yapımı devam eden yeni ana binasını çok yakında açacak. Bugüne kadar uzay gemisi kampüsü olarak anılan ana merkez binası neredeyse tamamlanmış durumda. Konu hakkında bir açıklama yayınlayan Amerikalı teknoloji devi, uzay gemisi kampüsünün nisan ayında açılacağını duyurdu. Şirketin yeni binası Apple Parkadını taşıyacak.



Apple Park nisan ayında açılacak olsa da binanın yapımı henüz yüzde 100 tamamlanmış değil. Şirket çalışanları yeni binalara taşınmaya başlayacak ama bir yandan yapım süreci devam edecek. Binanın tam olarak tamamlanmasının yaz sonunu bulacağı söyleniyor. Bu arada Apple çalışanlarının bu yeni binalara taşınması da bir anda olmayacak. Bu yeni merkezine 12 bin çalışanını yerleştirecek olan Apple, bu yerleştirme sürecini de birkaç aya böleceği söyleniyor.



Apple'ın kurucusu Steve Jobs‘un hayali olan Apple Park'ta Jobs'un adını taşıyan bir salon da bulunacak. Apple CEO'su Tim Cook, Jobs'un uzay gemisi kampüsünü yeniliğe ev sahipliği yapacak bir karargah olarak düşlediğini söyledi.



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Etiketler: Apple  In  Uzay  Gemisi  Kampüsü  Apple  Park  Açılıyor    haber

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