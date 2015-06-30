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apple'ın stajyerleri paraya para demiyor

APPLE'IN STAJYERLERİ PARAYA PARA DEMİYOR

Apple'da stajyerlik zor ama hakkını da fazlasıyla alıyorlar. İnsanın stajyer olası geliyor.

Tarih : 30 Haziran 2015, 09:28
Puan Ver : Apple'ın Stajyerleri Paraya Para Demiyor(10/10)9


Apple'da stajyerlik zor ama hakkını da fazlasıyla alıyorlar. İnsanın stajyer olası geliyor.



Lise ve üniversiteden sonra belirli bölümlerin zorunlu staj süreleri oluyor. Kimilerinin bir sene kimilerinin ise bir ay sürüyor. Ülkemizde stajyerlik oldukça zor. Kimisi eziliyor, kimisi deli gibi çalıştırılıyor. Gençlerin ilk para kazanabilecekleri iş çoğu zaman staj oluyor. Çalıştıklarının karşılığında belirli bir ücret veriliyor. Ancak bu çok az bir miktar. Peki Apple'da çalışan stajyerlerde bu durumdan şikayetçi midir?



Apple'da çalışan stajyerler günlük kazanımı bizim stajyerlerin bir aylık kazanımıyla aşağı yukarı aynı. Türkiye'de bir stajyerin kazandığı parayı Apple'da ki stajyerler bir günde kazanıyor. Apple'daki stajyerlere verilen para saatlik olarak kazanıyor. Stajyerler bir saatte 38 dolar kazanıyorlar bu da ayda 6500 dolardan daha fazla para demek oluyor. Ayrıca şirket stajyerlere kalmaları için ücretsiz olarak ev temin ediyor.



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